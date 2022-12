FIFA-baas Gianni Infantino komt superlatieven tekort voor zijn eigen WK en vindt groepsfase ‘beste ooit’

De Zwitser geeft in een door de wereldvoetbalbond gepubliceerd interview aan dat hij eigenlijk over alle aspecten van het toernooi enthousiast is: de fans, het voetbal en ook de stadions. Over de vele bezwaren over Qatar vanuit vooral westerse landen in het artikel met geen woord gerept.

,,Ik heb alle wedstrijden gezien", beweert Infantino. ,,Heel simpel en duidelijk gesteld was dit de beste groepsfase uit de geschiedenis van de wereldkampioenschappen. Dat belooft wat voor de rest van het toernooi. De wedstrijden waren geweldig, van hoog niveau en gespeeld in prachtige stadions. Ook het publiek was geweldig, met een gemiddelde van 51.000 aanwezigen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Infantino komt ook terug op de ,,recordaantallen” toeschouwers voor de tv, die al eerder bekend werden gemaakt. Ook het feit dat voor het eerst ooit alle continentale federaties (van Europa, Azië, Afrika, Noord- en Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië) waren vertegenwoordigd in de knock-outfase kon op zijn goedkeuring rekenen. ,,Het niveau ligt heel, heel dicht bij elkaar. Dit laat zien dat voetbal echt mondiaal aan het worden is.”

De voorzitter hoopt en verwacht dat de rest van het WK zo aantrekkelijk blijft. ,,De stadions zijn voor praktisch elke wedstrijd uitverkocht”, aldus Infantino. Vrijdag gaat het toernooi verder met de kwartfinales. Volgende week zondag is de finale.

,,Uiteindelijk willen we gewoon wat vreugde verspreiden en een glimlach op het gezicht van mensen over de hele wereld brengen", gaat Infantino zijn monoloog verder. ,,Dat is waar voetbal om draait, waar het WK op draait. Dat zou van het begin tot het einde moeten gebeuren.”

Eerdere tirade van Infantino

Infantino baarde aan het begin van het WK opzien met een tirade tegen de Westerse wereld. ,,Jullie hebben een dubbele moraal", stelde hij in een fel betoog.

Arbeidsomstandigheden in Qatar

Een belangrijk punt van kritiek gaat over de arbeidsomstandigheden in Qatar. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 honderden tot duizenden gastarbeiders overleden in het gastland. De doodsoorzaak bleef meestal onbekend. De FIFA en Qatar beweren dat bij de bouw van de stadions veel minder arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen. Ook over lhbti-rechten was veel te doen. Homoseksualiteit is verboden in Qatar.

