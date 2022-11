Fans in Qatar vieren timide feestje: ‘Iedereen wil maar één ding nu: bier!’

Engeland kent droomstart op WK met doelpunt­rij­ke zege op Iran: ‘Laten we waken voor euforie’

Engeland is met een flitsende zege aan de WK campagne in Qatar begonnen. De equipe van bondscoach Gareth Southgate heeft Iran maandag in de eerste speelronde van poule B weggevaagd. In het Aziatische land heerst de onrust, op het veld staat de onmacht: 6-2.

18:25