Erevoorzitter Bayern München: ‘Duitsland op en naast het veld lachertje van WK in Qatar’

Met video Argentijn­se doelman Emiliano Martínez zet Louis van Gaal te kijk tijdens huldiging in zijn geboorte­stad

De festiviteiten na de wereldtitel zijn in Argentinië nog altijd in volle gang en Emiliano Martínez steelt de show. De omstreden doelman zorgde de afgelopen week met zijn acties voor de nodig consternatie en vond het tijdens een huldiging in Mar del Plata nodig over de rug van Louis van Gaal te scoren bij het publiek.

23 december