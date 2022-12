Engeland leeft mee met ‘Harry Pain’ en vervloekt lachende Kylian Mbappé na dramatische uitschakeling

Frankrijk kegelde Engeland na een zinderend duel uit het WK voetbal. Een gemiste kans, vindt de Engelse pers. ,,Voetbal is een wreed spel. Om de één of andere reden komt deze uitschakeling harder aan dan anders”, klinkt het in Engeland, waar medelijden is met Harry Kane na zijn cruciale strafschopmisser.

,,Engeland was op zijn minst de evenknie van Frankrijk”, valt in The Guardian te lezen. ,,Ze hebben genoeg kansen gecreëerd na een aarzelende start. Er zat voldoende agressie in het elftal, dat Kylian Mbappé grotendeels onder controle had. Toen de ingevallen Rashford die vrije trap naast doel schot, besefte Engeland dat dit een gemiste kans was. Kane zag er gebroken uit, net zoals iedereen in de kleuren van Engeland.”

,,Over en uit”, kopt The Daily Mail. ,,Om de een of andere reden komt deze uitschakeling harder aan dan anders. Engeland overtrof Frankrijk, dat een geweldige ploeg heeft. Het Engelse team verdiende meer. We wisten op voorhand dat details het verschil zouden maken. De gemiste strafschop besliste deze wedstrijd. Voetbal is een wreed spel.”

The Daily Mail gaat ook door op het Mbappé-moment na de strafschop van Kane. De vleugelspits van de Fransen lachte zeer uitbundig nadat Kane zijn tweede strafschop over had geknald. ,,Mbappé spotte met Kane nadat de spits z’n cruciale penalty had gemist. Op elk televisiescherm was te zien hoe hij uitbundig begon te lachen nadat de bal hoog over de lat was gegaan. Meedogenloos.”

In een gesprek met The Athletic boog de voormalige Engelse topspits Alan Shearer zich over de situatie van Kane. De 63-voudige international is vol lof, maar zegt ook wel dat Kane voor de rest van zijn leven aan deze teleurstelling zal blijven denken.

,,Kane is een fantastische spits, een fantastische speler”, aldus Shearer. ,,Ik ken Harry en hier zal hij nog wel een tijdje wakker van liggen. Die strafschop zal hij in z’n slaap ook nog wel een paar keer nemen. Dit zal voor de rest van zijn leven pijn doen. Er zal geen dag voorbij gaan zonder dat hij eraan denkt. Maar er is niemand anders die op dat moment die bal had moeten pakken. En de volgende penalty moet hij ook gewoon trappen. Want Kane blijft een fantastische speler.”

The Independent stelt dat het geluk ontbrak bij Engeland. ,,De ploeg van Gareth Southgate werd niet overklast op het middenveld. Engeland was misschien wel de betere ploeg, met enkele grote kansen. De spelers hadden niet veel geluk. Er zullen velen hard zijn voor de scheidsrechter. Zijn beslissingen waren niet in ons voordeel. Engeland kan zich optrekken aan het feit dat ze beter waren dan Frankrijk, maar de realiteit is dat ze opnieuw zijn uitgeschakeld in de kwartfinale.”

Ook de BBC vond Engeland sterker dan Les Bleus. ,,We waren lange tijd de betere ploeg. Kane kreeg de kans om geschiedenis te schrijven, maar zijn strafschop ging hoog over. Er valt Southgate en de spelers weinig te verwijten. Ze waren superieur en dat maakt het verlies des te pijnlijker. De weg naar de eerste WK-finale sinds 1966 lag hierna misschien wel open. Engeland moet een ronde vroeger naar huis dan vier jaar geleden, maar loste wel meer beloftes in.”

The Sun kiest zoals altijd voor een toepasselijke woordspeling. ‘Harry Pain’, luidt het deze keer. ,,Hartzeer voor Engeland en de fans. Ze hadden de kans om een verlenging af te dwingen, maar het mocht niet zijn. Engeland was dominant, zo blijkt ook uit de statistieken. Maar ze werkten niet goed genoeg af. Kane is er kapot van. Na de halve WK-finale in 2018 en de EK-finale van vorig jaar is deze uitschakeling in de kwartfinale een stap terug.”

Ook The Sun schreef een stuk over de reactie van Mbappé na de penaltymisser van Kane. ,,Hij lachte om de pijn van Kane en dat vonden de Engelse fans niet zo leuk. Mbappé, die vorig jaar op het EK zélf een levensbelangrijke penalty miste, krijgt veel kritiek op sociale media voor zijn reactie.”

Daily Star heeft het over de woede van de Engelse fans na de reactie van Mbappé. ,,Harry Kane schoot zijn strafschop in rij Z en dat vond Mbappé grappig. Maar de fans van de ‘Three Lions’ konden minder lachen om de reactie van de Fransman. Op sociale media moet hij het ontgelden.”