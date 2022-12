Emiliano Martínez krijgt lachers op zijn hand met opmerking over Louis van Gaal

Kylian Mbappé (23) treedt met hattrick in voetsporen Geoff Hurst en is nu topscorer aller tijden in WK-finales

Met twee doelpunten in 97 seconden zette Kylian Mbappé de WK-finale tegen Argentinië compleet op zijn kop. De 23-jarige Fransman hielp zijn land uit kansloos geachte positie terug in de wedstrijd en maakte in de verlenging zijn hattrick compleet, waardoor hij in de voetsporen trad van enkele grootheden.

19 december