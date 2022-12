‘Eigenlijk heeft Marokko dit WK al gewonnen’

Tenminste, op weg naar de finale van zondag moet eerst nog Frankrijk worden overwonnen. En die hebben Mbappé, weet iedereen. Terwijl de glaasjes koffie en muntthee met kleine teugjes worden genuttigd staat het blauw onder de luifel van de sigarettenrook. Frankrijk zal worden verslagen, daaraan twijfelt niemand in het café. ,,Als ze maar geen gekke dingen doen. Gewoon spelen zoals we tot nu toe deden. Als je België, Spanje en Portugal kan verslaan, moet Frankrijk ook lukken.”

Maar Messi in deze vorm kan nog wel eens een probleem worden, daarover gaat het na de 3-0. ,,Wij hebben geen sterren, wij zijn als team onverslaanbaar. Niemand heeft tegen ons gescoord. Het enige doelpunt dat we tegen kregen maakten we zelf”, zegt een koffiedrinker. ,,Bent u Kroaat?”, vraagt hij vervolgens. ,,Ah Nederlander, jullie hadden kunnen winnen van Argentinië, was beter geweest voor ons”. Er wordt gelachen.

Ruud Gullit

Een man uit Senegal mengt zich in het gesprek. ,,Wij hadden ook moeten winnen van Nederland.” Er wordt geknikt. Ruud Gullit wordt herkend. Hij is analist bij een Arabische zender. De wereld wordt een voetbal op het Plein van de Verenigde Naties.

Na de wedstrijd wil men de grote Messi-show liefst gauw vergeten. Woensdag is de dag van Marokko. Wat heet, woensdag wordt de dag van Afrika. ,,Het is nu onze tijd”, zegt de koffieman.

Kroatië druipt af. Is het voorstelbaar dat ook Marokko zo’n lot wacht, een vette Nederlaag tegen Frankrijk, uitgerekend het land dat Marokko zo lang onder de duim hield? Er wordt nagedacht. ,,Misschien winnen ze, maar wij zijn sterker”, zegt een cafébezoeker in het Frans. ,,Maar eigenlijk hebben we dit WK al gewonnen. Niemand had dit verwacht, iedereen praat over Marokko, zeg nou zelf.”