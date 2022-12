Drie gele kaarten pinantie alstublieft

Tranen van geluk bij Nordin en Sofyan Amrabat: ‘Dat ik dit mag meemaken als broer, ongeloof­lijk’

Dolle vreugde en tranen van geluk bij Sofyan Amrabat. De middenvelder stond samen met broer Nordin de NOS te woord, nadat Marokko de halve finales van het WK had bereikt door van Portugal te winnen (1-0). ,,Ik weet niet eens of we dit hebben durven dromen.”

10 december