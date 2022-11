Dit zijn de WK-duels van vandaag: Lionel Messi begint aan jacht op enige ontbrekende prijs

De ploeg van bondscoach Didier Deschamps neemt het in Al Wakrah op tegen Australië (aftrap 20.00 uur). Frankrijk werd in de aanloop naar het WK geplaagd door blessureleed. Paul Pogba en N’Golo Kanté ontbraken als gevolg van blessures al in de selectie van Deschamps en afgelopen week haakten Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku en Gouden Bal-winnaar Karim Benzema af vanwege fysieke problemen. De Franse hoop is vooral gevestigd op Kylian Mbappé.