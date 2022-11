Dit zijn de scenario’s voor Oranje bij laatste groepsduel: fairplay-klassement kan belangrijk zijn

Nederland heeft aan punt genoeg om verder te gaan

Wat gebeurt er als Oranje verliest?

Oranje gaat voor groepswinst

Tegen het slechtste gastland in de hele WK-historie is Nederland het echter aan zijn stand verplicht om het afsluitende groepsduel te winnen. In dat geval eindigt de drievoudig WK-finalist op zeven punten. Datzelfde puntentotaal bereikt Ecuador als het weet te winnen van Senegal. In dat geval wordt het doelsaldo beslissend. Eindigen beide landen echter precies gelijk, dan moet het fairplay-klassement van stal gehaald worden om de groepswinnaar aan te wijzen. Het voordeel is dan voor het land dat de minste gele en rode kaarten kreegin de groepsfase. Momenteel is Nederland, met alleen een gele kaart voor Matthijs de Ligt, in het voordeel. Ecuador kreeg namelijk al drie keer geel. Biedt zelfs het fairplay-klassement geen uitkomst, dan moet er in het uiterste geval geloot worden.