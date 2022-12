Dick Advocaat geniet van optredens bondscoach van Oranje: ‘Het is de Van Gaal-show op dit moment’

Dick Advocaat werd gisteren plotseling onderdeel van de persconferentie van Louis van Gaal in aanloop naar het duel van Oranje in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië. De trainer van ADO Den Haag kan er wel om lachen.

Van Gaal kreeg vragen over zijn toekomst en haalde daarbij de 75-jarige Advocaat aan als voorbeeld. ,,Hij is nog ouder dan ik en heeft weer een jobje aangenomen", zei de bondscoach.

Advocaat schoot vrijdagmiddag in de lach toen hij ernaar werd gevraagd op zijn eigen persconferentie in aanloop naar zijn officiële debuut tegen Almere City: ,,Ik heb het ook gezien, het is de Van Gaal-show op dit moment, dat doet hij goed.”

,,Hij deed een open sollicitatie naar België, kreeg ik het idee", zei Advocaat over de antwoorden van Van Gaal op vragen van onder meer Belgische journalisten, die op zoek zijn naar een nieuwe bondscoach. ,,Waarom niet? Als hij zich fysiek goed voelt: waarom niet? Het is een geweldige trainer.”

,,Natuurlijk zou ik het hem aanraden, het is een prachtig land met alles erop en eraan", aldus Advocaat, die zelf heel even bondscoach van de Belgen was. ,,En dichtbij. Ze hebben een redelijk goede groep die eraan komt. Voor Louis is dat best wel aantrekkelijk.”

Advocaat deed desgevraagd ook nog even vooruit richting het duel van vanavond. ,,Ik verwacht dat het Nederlands elftal gaat winnen, ik heb niet zo’n goede indruk van Argentinië. Nederland heeft ook nog niet op z’n best gespeeld, maar als je tegen Argentinië moet, dan is de motivatie heel anders dan tegen de Verenigde Staten of Ecuador. Dit zijn wedstrijden waar het om draait. Tegen dit soort voetballers hoef je dan niet zo veel te zeggen.”

Hoe moet je Messi bestrijden? ,,Zoals ze dat acht jaar geleden hebben gedaan: gewoon de passlijn proberen weg te halen. Hij is zo goed, hij kan wedstrijden in zijn eentje beslissen.”

