Deze spelers missen (mogelijk) het WK in Qatar: problemen voor Engeland en Frankrijk

Het WK in Qatar komt met rasse schreden dichterbij. Op 20 november staat met Qatar - Ecuador het openingsduel op het programma. Een dag later begint ook Oranje aan het wereldkampioenschap met een wedstrijd tegen Senegal. Voor het zover is, volgt er eerst nog een bomvol schema in clubverband. Veel wedstrijden betekent ook veel kans op blessures. Voor de volgende spelers is het WK al voorbij voordat het is begonnen.

Oranje

Louis van Gaal heeft nog enkele weken om te bedenken wie hij meeneemt naar Qatar, maar inmiddels zijn enkele keuzes al voor hem gemaakt. Georginio Wijnaldum brak in augustus zijn scheenbeen tijdens een training bij AS Roma, waarna hij besloot zichzelf niet te laten opereren. De middenvelder mist dus sowieso het WK. Datzelfde geldt voor AZ-verdediger Bruno Martins Indi. De dertigjarige verdediger liet zich opereren aan een bovenbeenblessure en wordt dit kalenderjaar niet meer op het veld verwacht.



Verder zijn er ook nog twijfelgevallen. Memphis Depay kampt nog steeds met hamstringklachten en zit al weken niet meer bij de selectie. Ook Marten de Roon en Matthijs de Ligt zijn vraagtekens voor het eindtoernooi in Qatar. Zij kampen met lichte blessures. De Ligt mist deze week de laatste Champions League-wedstrijd.

Engeland

Haalt de ervaren verdediger Kyle Walker van Manchester City het WK? Dat is de grote vraag nadat hij vorige week werd geopereerd aan een liesblessure. Zelf bleef de 32-jarige Engelsman positief. ,,We moeten accepteren dat blessures bij onze sport horen”, zo meldde hij.

Walker is niet de enige rechtsback met een blessure bij Engeland. Chelsea-wingback Reece James liep dinsdagavond in San Siro tegen AC Milan (0-2 winst) een gescheurde knieband op. Hij zal waarschijnlijk zo'n zes tot acht weken uit de roulatie zijn, schrijft de Daily Mail. Dat zou betekenen dat James pas na het WK weer volledig hersteld is van zijn blessure.

Frankrijk

Uiteraard is Nederland niet het enige land dat kampt met problemen. Ook Frankrijk, tegenstander van Oranje in het kwalificatietoernooi voor het EK 2024 in Duitsland, heeft al enkele spelers die sowieso het WK in Qatar niet gaan halen of voor wie het een strijd tegen de klok wordt. Paul Pogba maakte deze zomer de overstap van Manchester United naar Juventus, maar kwam na een knie-operatie nog niet in actie voor De Oude Dame. Zijn zaakwaarnemer bevestigde het vermoeden dat de middenvelder het WK niet gaat halen.



Ook N’Golo Kanté kan een streep zetten door het WK. De controlerende middenvelder van Chelsea kampt met hamstringklachten en volgens bondscoach Didier Deschamps gaat het herstel te lang duren om het eindtoernooi te halen. ,,Hij had de afgelopen twee seizoenen al te maken met veel fysieke problemen. We gaan hem missen vanwege zijn energie en ervaring en ook op menselijk vlak. Deze kleine, innemende man heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. Daarmee is hij heel belangrijk geweest voor zijn clubs en ook voor ons.”

Drievoudig international Boubacar Kamara liep bij Aston Villa een knieblessure op en gaat het WK sowieso niet halen. Raphaël Varane verliet vorige week tijdens de kraker tegen Liverpool het veld in tranen, maar hoeft het WK nog niet uit zijn hoofd te zetten. De schade bij de verdediger valt mee.

Volledig scherm Wesley Fofana raakt geblesseerd tegen AC Milan. © REUTERS

Portugal

Drievoudig international Pedro Neto kan Cristiano Ronaldo en consorten niet helpen op het WK in Qatar. De aanvaller van Wolverhampton Wanderers moet onder het mes vanwege een enkelblessure en zal voor de televisie moeten bekijken hoe Portugal presteert in Groep H tegen Uruguay, Ghana en Zuid-Korea. Ook door de naam van Leicester City-rechtsback Ricardo Pereira is al definitief een streep gezet.

Ook Diogo Jota is er in Qatar niet bij. De aanvaller mist het toernooi vanwege een “serieuze spierblessure”. Die liep hij half oktober op in de wedstrijd van zijn club Liverpool tegen Manchester City. Jota kwam tot dusver 29 keer uit voor de nationale ploeg en scoorde tien keer.

België

Bij België zijn er zorgen om Romelu Lukaku. De spits van Internazionale blesseerde zich op de training aan zijn dijbeen. Pas volgende week wordt een verdere diagnose gesteld. Dat betekent dat Lukaku deze week sowieso de wedstrijden tegen Bayern München en Juventus mist. Als hij het WK haalt, zal de Belgische topscorer alle tijden sowieso met weinig of geen ritme aan het toernooi beginnen. Lukaku’s laatste minuten voor de Rode Duivels dateren overigens al van begin juni, toen hij na een klein halfuur uitviel tegen Nederland.

Argentinië

Slecht nieuws was er ook omtrent Paulo Dybala, die deze zomer de overstap maakte van Juventus naar AS Roma. Met de 2-1 tegen Lecce was de Argentijn matchwinner namens AS Roma, maar een bovenbeenblessure zorgde ervoor dat de 28-jarige Argentijn emotioneel het veld verliet. Hij liep die blessure op bij het nemen van de strafschop. ,,Het ziet er slecht voor hem uit, heel slecht", zei coach José Mourinho na afloop van de wedstrijd. ,,Ik ben geen dokter, maar het is onwaarschijnlijk dat we hem dit jaar nog in actie gaan zien.” Met zeven goals in de eerste elf wedstrijden van het seizoen was Dybala uitstekend bezig bij zijn nieuwe club.

Marokko

Terwijl Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech terugkeerden bij het Marokkaanse elftal, daar moet een andere oude bekende, Tarik Tissoudali, het WK wel aan zich voorbij laten gaan. Na een uiterst succesvol seizoen stond de voormalig speler van onder meer Telstar, SC Cambuur, De Graafschap en VVV-Venlo deze zomer voor een lucratieve transfer naar Qatar, maar een kruisbandblessure zette een dikke streep door zijn transfer én zijn WK-droom. ,,Vele dromen vallen weg, maar Allah heeft altijd een beter plan dan dat ik heb voor mezelf", schreef Tissoudali op Instagram.

Jesús Corona (Mexico)

Ook een andere oude bekende uit de eredivisie zal niet op het WK actief zijn: Jesús Corona. De voormalig speler van FC Twente, inmiddels bekend onder de voetbalnaam Tecatito, brak in augustus zijn kuitbeen én scheurde zijn enkelbanden op de training van Sevilla. Hij zal dus vanaf de zijkant toe moeten kijken hoe Mexico het opneemt tegen Argentinië, Polen en Saoedi-Arabië.

Senegal en Ecuador

Oranje-tegenstander Senegal mist in elk geval ook twee spelers: Bayern München-verdediger Bouna Sarr en aanvaller Keita Baldé. Eerstgenoemde vanwege een knie-operatie. Laatstgenoemde overigens niet door een blessure. Baldé, spelend voor Spartak Moskou en voormalig speler van onder meer Lazio, AS Monaco en Internazionale, zit tot december een dopingstraf uit.



Ecuador, de andere tegenstander in de groep van Oranje, mist ook een speler: João Rojas. De 25-jarige aanvaller van het Mexicaanse Monterrey, scheurde in juli zijn kruisband af. Zijn aantal interlands blijft dus voorlopig steken op acht.

