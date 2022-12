Deze dingen wist je waarschijnlijk nog niet over een penaltyserie

Na Frenkie de Jong en Marten de Roon nog meer verkouden spelers bij Oranje? ‘Als het rondgaat is het zorgelijk’

Verschillende spelers van het Nederlands elftal hebben last van verkoudheid en keelpijn. Bondscoach Louis van Gaal maakt zich daar zorgen over, zei hij een dag voor de achtste finale tegen de Verenigde Staten op het WK in Qatar.

2 december