Denen dolgelukkig met teruggekeerde Christian Eriksen: ‘We moeten hem van het trainingsveld trekken’

Christian Eriksen begint, bijna anderhalf jaar nadat hij tijdens het EK werd getroffen door een hartstilstand, morgen tegen Tunesië met Denemarken aan het WK in Qatar. Zijn trainer en aanvoerder zijn dolgelukkig met de hereniging. ,,We moeten hem van het trainingsveld trekken.”

,,De kwaliteiten van Christian zeggen alles”, stelt aanvoerder Kjaer, die met teamgenoten een rij vormde om de reanimatie van pechvogel Eriksen in Kopenhagen vorig jaar uit beeld te houden. ,,We zijn dankbaar voor hem dat hij er hier bij is. Als een voetballer, behoort hij tot de beste die ik gezien heb. Hij heeft zoveel kwaliteit. En hij houdt ervan om te hangen met de jongens. Ik denk dat hij dit nog mooier vindt dan wij. En wij houden er natuurlijk van om hem erbij te hebben. Hij is een dikke plus voor Denemarken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eriksen werd in juni 2021 tijdens het EK tegen Finland getroffen door een hartstilstand. De schaduwspits krabbelde, mede door een heldhaftig optreden van Deense teamgenoten en medici, op. Daarop werd een interne defibrillator geplaatst. Daarmee mocht hij niet verder in de Serie A bij Internazionale. Coach Erik ten Hag pikte de oud-Ajacied op bij Manchester United. Eriksen maakte ondertussen ook zijn rentree in de nationale ploeg. Met Denemarken treedt de spelmaker dinsdag aan tegen Tunesië (14.00 uur Nederlandse tijd).

Bondscoach Kasper Hjulmand liet maandagmorgen tijdens de persconferentie weten dat Eriksen staat te trappelen en vertelde meteen waaraan hij dat zag. ,,We hadden gisteren een rustige training. Maar Christian bleef maar op het veld dingen met de bal doen. We moesten hem uiteindelijk naar de kleedkamer trekken.”

Eriksen is de hartslag van het Deense team, zei Hjulmand. ,,Het is fantastisch om te zien hoe hij met zijn visie, ritme en werkethiek ons ritme bepaalt. Het is geweldig om zo’n fantastische speler, en een nog beter mens, terug te hebben. Vanaf het moment dat hij terugkwam bij de ploeg en bij zijn eerste minuten meteen scoorde tegen Nederland in Amsterdam, wisten we: ‘We hebben hem echt terug’.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.