Daley Blind geniet van vader-zoon-momentje na goal tegen VS: ‘Hij wilde gelijk aanwijzingen geven’

Luis Súarez woedend om ‘gebrek aan respect’ na uitschake­ling Uruguay, Edinson Cavani slaat VAR-scherm omver

De emoties liepen hoog op bij Uruguay nadat duidelijk werd dat de groepsfase van het WK het eindstation was geworden. Ondanks een 2-0 zege op Ghana is het toernooi in Qatar al voorbij voor onder meer Luis Suárez (35) en Edinson Cavani (35).

3 december