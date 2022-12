Column Willem van Hanegem | Het was voor FIFA en Qatar heel belangrijk dat Lionel Messi hier zijn wereldtitel pakte

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bij de FIFA waren ze dolblij. Je zag het gewoon. Want Lionel Messi heeft zijn wereldtitel binnen. Ik had heel het WK het idee dat dat heel belangrijk voor ze was. Zeker toen de Brazilianen eruit vlogen, móest Argentinië de titel pakken. Dat gevoel kreeg ik nog meer toen Marciniak al snel die eerste strafschop gaf in de finale, want je kunt bij die actie van Ángel di María ook zeggen dat hij het helemaal zelf opzoekt. Uiteindelijk gaf hij de Fransen ook twee strafschoppen, dus zal het wel alleen mijn gevoel zijn geweest dat de Argentijnen moesten winnen.

Volledig scherm Kylian Mbappé. © AFP Het werd uiteindelijk nog een spetterende finale, maar wel pas vanaf het moment dat Kylian Mbappé zich echt ging laten zien. Tot dat moment dacht ik bij hem: ‘Kom op man, doe wat meer’. Want je ziet wat hij kan als hij echt gas geeft. De Argentijnen hadden vervolgens hetzelfde tegen Frankrijk als tegen Oranje en Australië. Bij een tegentreffer was er meteen paniek. Wat Frankrijk net als Nederland naliet, was meteen in de verlenging doordrukken. Al kreeg die Kolo Muani nog twee forse kansen.

Dat Argentinië uiteindelijk de strafschoppen ging winnen, kon je verwachten met die keeper van Aston Villa. Die Emiliano Martínez is wel een beetje opgefokt, maar bij Rodrigo de Paul, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico en later die Leandro Paredes vraag je jezelf ook af of ze wel helemaal in orde zijn. Bijna al hun duels zijn overtredingen. En dat bewust vol op de wreef van de tegenstander uitkomen, daar vinden de scheidsrechters opeens nog maar heel weinig van. Dat verbaast mij, want juist dat gingen ze allemaal aanpakken, toch? Spelers mogen momenteel echt weer heel veel.

Ook met protesteren, zie onze Marokkaanse vrienden. Toch neemt dat gedrag na de troostfinale bij mij totaal het goede gevoel rond die ploeg niet weg. Ze hebben het WK kleur gegeven. En ze lieten tegen Frankrijk en Kroatië ook zien dat ze in balbezit iets kunnen. Ik denk dat hun woede na afloop ook vooral is terug te voeren op het feit dat ze zo dolgraag iets tastbaars hadden willen bereiken. Maar Marokko hoeft zich nergens voor te schamen.

Amin Younes

Dat idee heb ik bij FC Utrecht meer. Trainer Henk Fraser moet daar weg en het verbaasde mij dat Henk zelf zo lovend was over al die mensen die dat besluit hebben genomen. Die Amin Younes is overal waar hij heeft gezeten een vervelend kereltje gebleken. En nu ook weer. Dat kun je natuurlijk op verschillende manier oplossen en dit was zeker de meest verstandige. Maar je kunt ook die gozer eruit gooien, want ik hoor zo vaak dat hij zijn eigen regels heeft. Bij Ajax al.

Zo zag ik dus ook Oliver Giroud na veertig minuten helemaal niets doen theatraal naar de kant sjokken toen hij volkomen terecht werd gewisseld. Beledigd. Dan maak je toch haast, met 2-0 achter? Gelukkig werd de finale nog spannend. En dat maakt toch dat je het maandag jammer vindt dat het weer is afgelopen.

