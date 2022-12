Column Sjoerd Mossou | Het bashen van Joep Schreuder is treurig geworden, de humor ontbreekt volledig

Shinji Ono hoopt op halve finale tussen Oranje en Japan: ‘Dit WK is onvoorspel­baar, dus het kan’

Shinji Ono, op zijn 44ste nog altijd actief op het hoogste niveau in Japan, zit op het puntje van zijn stoel dit WK. Japan verraste de wereld door Spanje en Duitsland te elimineren en Kroätie moet vanmiddag ook oppassen in de achtste finale. ,,Japan tegen Oranje in de halve finale, dat zou pas speciaal zijn’’, zegt de voormalig middenvelder van Feyenoord.

5 december