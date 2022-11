Column Sjoerd Mossou | 2 december 2010, de dag dat de wereld gek werd

‘Het voelt heel goed om deze mensen een mooie dag te bezorgen’

Vrolijk en hartelijk ontving het Nederlands elftal donderdagavond een groep stadionbouwers bij de training in Doha. Als enige WK-deelnemer deed Oranje dat in volledige openbaarheid. ,,Als KNVB krijgen we nooit de bloemen - en dat hoeft ook echt niet. Maar we proberen wel degelijk onze nek uit te steken.’’

17 november