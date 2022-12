Column Mikos Gouka | ‘Als ik sta te krijsen dat we de allerbesten zijn, is dat mede dankzij Ron Jans’

WK Voetbalpod­cast | ‘Kylian Mbappé is de grote ster van dit WK en daarom is Frankrijk de favoriet’

Oranje trainde gisteren ontspannen in Qatar, een dag na de overwinning op Amerika. Op dezelfde dag maakte Kylian Mbappé zijn sterrenstatus waar. Hij kan zich gaan opmaken voor de kwartfinale tegen Engeland, terwijl Oranje toeleeft naar de clash met Argentinië. In de AD WK Voetbalpodcast praat Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels over leiders in een team, het gemis van Ryan Gravenberch en cameraman Andries Noppert.

5 december