Cody Gakpo: ‘Ik moest me aanpassen, maar Oranje speelt nou eenmaal zonder buitenspelers’

Oranje wapent zich tegen niet-Europese stijlen: ‘Ecuador is beter georgani­seerd nog dan Senegal’

Het is de charme van een WK voetbal: wedstrijden tegen teams van verschillende continenten. In zijn poule heeft Oranje er nu zelfs drie. ,,Ik denk dat we tegen Ecuador al weer beter met een andere voetbalstijl om zullen gaan dan tegen Senegal’’, voorspelt Louis van Gaal.

24 november