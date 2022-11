Buitenlandse media loven Gakpo en zien in zuinigheid Oranje 'een voordeel dat de doorslag kan geven’

Een ‘glanzlosen Sieg’ noemt Kicker het duel met de sportief gezien ‘straatarme’ tegenstander, die Nederland ‘nooit kon bedreigen’. Het blad ziet vooral veel ‘Luft nach oben’ - ruimte voor verbetering - bij de ploeg van Van Gaal. ,,Dat de openingstreffer halverwege de eerste helft viel, zei meer over Qatar dan over Oranje.”

En die goal was te danken aan de man die in het buitenland wordt bedolven onder complimenten. ,,Gakpo slaat weer toe”, kopt Kicker. ,,Nederland kan rekenen op Cody Gakpo!”, doet het eveneens Duitse Bild er een schepje bovenop. ,,De buitenspeler van PSV scoorde opnieuw in de derde groepswedstrijd en schoot Oranje naar de laatste 16”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Spaanse Mundo Deportivo heeft zelfs al een speciale term voor Gako: ,,De PSV-spits is nu officieel de blikopener voor het Nederlands elftal. Hij opende de score in de overwinning tegen Senegal, zette zijn ploeg op voorsprong in het gelijkspel tegen Ecuador en tegen Qatar zorgde hij ook voor de eerste goal.” AS noemt hem ‘nu al een van de uitblinkers van het WK’.

De Franse sportkrant L’Equipe zag dat het spel van Oranje nog veel te wensen overliet en weer leunde op de Eindhovenaar. ,,Net als in de eerste twee wedstrijden brak Cody Gakpo op briljante wijze de ban.”

Volledig scherm Cody Gakpo en Davy Klaassen in actie tegen Qatar. © ANP

In Engeland volgen ze de ontwikkeling van de PSV-aanvaller, die deze zomer al op weg leek naar de Premier League, op de voet. ,,Cody Gakpo zou wel eens de ‘hottest property’ (de weest gewilde speler, red.) van dit WK kunnen zijn, hij was de beste speler op het veld”, schrijft de Daily Mail, die hem voor zijn optreden beloont met een 8. ,,The sky is the limit voor de spits van PSV.”

De clubs staan straks voor hem in de rij, weet de BBC: ,,Manchester United wordt sterk in verband gebracht met Gakpo, maar de club zou wel eens gedwongen kunnen worden om veel meer geld uit te geven om hem te pakken te krijgen als hij zijn indrukwekkende prestaties op het WK voortzet. Gakpo is atletisch gebouwd en ziet er goed uit met zijn snelheid en zijn vermogen om een goal voor teamgenoten te creëren en zelf te scoren.”

Volledig scherm Cody Gakpo krijgt de complimenten van Louis van Gaal. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Waar Gakpo over de grens dus wordt bewierookt, scoort Oranje als team nog maar weinig superlatieven. ,,Met anderhalve voet in de achtste finales en tegen het slechtste team van het WK wisselde Van Gaal opnieuw”, schrijft het Spaanse AS. ,,Hij blijft zoeken naar een partner voor Frenkie de Jong en dit keer koos hij voor Marten de Roon, de meest verdedigende optie van allemaal. Met hem en Klaassen zijn er meer middenvelders, maar minder voetbal op het middenveld. Evenmin was er veel steun voor Frenkie, wat nog steeds het grootste probleem van dit team is.”

Ook in Belgie zagen ze hoe Oranje met de handrem erop speelde. ,,Weer geen vuurwerk dus, ondanks de eerste basisplek voor Memphis Depay", schrijft Het Laatste Nieuws. ,,Ach, het was ruim voldoende voor de eerste plaats in Groep A. Maar of dit Oranje de grote landen angst inboezemt? Zeker niet.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het kan niet anders dan dat Van Gaal beseft dat dit Nederland de toplanden voetballend niet aankan", zo stelt Het Laatste Nieuws. ,,De pure klasse en de vorm van in juni, toen de Rode Duivels in Brussel met 1-4 verslagen werden, ontbreekt simpelweg. Hij weet dat Oranje het moet hebben van zijn collectief. Dat het een zo fit mogelijke Memphis zal nodig hebben om zo ver mogelijk te geraken. Dat het zich tegen de toplanden vooral moet tonen als een ploeg die moeilijk te verslaan is. Hakken in het zand.”

In Spanje maakt het Nederlands elftal weinig indruk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Er is nog een lange weg te gaan en Nederland zal de kwaliteit en snelheid van zijn spel moeten verhogen”, schrijft The Guardian. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport is het daar roerend mee eens na het fletse optreden tegen Qatar: ,,Nederland begint, indien mogelijk, in een lager tempo dan normaal. Het speelt het spel in het tempo van de karavanen van nomaden richting de oases.”

Maar die Hollandse zuinigheid kan Oranje volgens La Gazzetta de rest van het toernooi nog wel eens kunnen helpen. ,,Nederland heeft misschien geen indruk gemaakt, maar het is zeker degene die zich het minst heeft ingespannen van de teams die de top ambiëren. Een voordeel dat de doorslag zou kunnen geven in deze korte rittenkoers die het wereldkampioenschap is.”

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.