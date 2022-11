België knokt zich op WK met grote moeite langs brutaal Canada: ‘Moet echt beter’

Thibaut Courtois: ‘Prima’

Niet goed voetballen en toch winnen. ,,Dat is prima”, zei doelman Thibaut Courtois na afloop. Maar de keeper van Real Madrid was ook kritisch. ,,Als we verder willen komen op dit WK moeten we echt beter gaan spelen. We wisten dat Canada een lastige ploeg heeft, met name fysiek zijn ze sterk. Op bepaalde momenten waren ze ook beter en kwamen wij er moeilijk uit. Maar in de tweede helft hebben we geen kans meer weggegeven. Zondag tegen Marokko 3 punten pakken en we zijn geplaatst.”



Bondscoach Roberto Martínez gaf ook toe dat Canada grote delen van de wedstrijd de betere ploeg was geweest. ,,Ze wisten heel goed wat ze wilden doen. Ze speelden heel direct, met veel snelheid. Ik ben blij dat we toch gewonnen hebben. Omdat we erin geloofden, dankzij onze ervaring en door een goede doelman die ons in de wedstrijd hield. Deze overwinning is eigenlijk belangrijker dan een zege met goed spel. Het toernooi is nog maar vier dagen bezig en er hebben al enkele toplanden verloren. Het was niet goed, maar als je dan toch kunt winnen, kun je daar op voortbouwen.”