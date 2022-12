Argentinië-coach Scaloni voor kraker met Oranje: ‘Selectie bereid rug te breken om land trots te maken’

Bondscoach Lionel Scaloni hoopt morgen in Lusail geen penalty’s nodig te hebben om Oranje te verslaan, is op een vaste mandekker voor Lionel Messi voorbereid en stelt dat Argentijnen bereid zijn hun rug te breken om het land trots te maken. Dat zei de keuzeheer in aanloop naar de kraker met het Nederlands elftal.

Om de WK-droom overeind te houden, moet Oranje vrijdag in Qatar afrekenen met een land dat slechts één van de laatste veertig wedstrijden verloor en in Messi bovendien een herboren grootheid aan boord heeft. Louis van Gaal gaf niet prijs hoe de absolute ster van Argentinië en het WK bestreden zal worden.

Collega Scaloni liet op de persconferentie weten op alle scenario’s voorbereid te zijn. ,,We zullen morgen zien hoe Nederland dat gaat doen. We zijn er aan gewend dat tegenstanders steeds iets anders bedenken om hem te stoppen. Ook tijdens wedstrijden. Maar dat kunnen wij ook doen. Laten we het afwachten. We houden rekening met vaste mandekking, maar daar hebben we in eerdere wedstrijden ook mee te maken gehad.”

De laatste keer dat Nederland en Argentinië elkaar troffen, sneuvelde Oranje na het nemen van strafschoppen in de halve finale van het WK. Scaloni liet weten daarop geoefend te hebben, maar zich niet blind te staren op een strafschoppenserie.

De Paul en Di Maria onzeker voor duel met Oranje

Het is onduidelijk of Rodrigo De Paul en Ángel Di Maria tegen Oranje in actie kunnen komen. ,,We gaan straks nog trainen en daarna nemen we een beslissing. Ik kan er nu weinig over zeggen”, vertelde Scaloni. Middenvelder De Paul miste dit WK nog geen minuut, maar zou kampen met hamstringklachten. Di Maria bleef tegen Australië al aan de kant met een dijbeenblessure.

,,Wij bereiden ons voor zo’n wedstrijd vooral voor op de 90 of 120 minuten die gespeeld gaan worden. We hebben gisteren wel geoefend op het nemen van penalty’s. Net als de dag ervoor. Maar dan nog komt daar veel geluk bij kijken. Ik hoop niet dat we penalty’s hoeven te nemen, want ik hoop dat we daarvoor de zege al veiliggesteld hebben.”

Scaloni liet blijken niet heel anders over voetbal te denken dan Van Gaal. Wel verschillen de bondscoaches in de manier waarop zij dat naar de pers uitdragen. In tegenstelling tot Van Gaal is Scaloni niet een trainer die persmomenten van spetterende uitspraken of spektakel voorziet.

Gevraagd naar wat hij de 45 miljoen landgenoten die hunkeren naar de eerste wereldtitel in 36 jaar wil vertellen, antwoordde Scaloni: ,,Ik wil ze meegeven dat ze moeten genieten van de wedstrijd. En wat ik eerder heb gezegd, dat er een selectie staat die bereid is de rug te breken om ons land trots te maken, door het shirt met veel trots te dragen. Als de wedstrijd over is, hoop ik dat iedereen blij is omdat we gewonnen hebben. Zo niet, dan hoop ik dat ze alsnog trots zijn omdat ze zich met ons hebben kunnen identificeren.”

Volledig scherm De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni kijkt vooruit op het duel met Oranje. © AFP

