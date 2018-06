WK-favorieten: Messi, Messi, Messi, verder nog iets?

Deel 5Over drie dagen begint het WK in Rusland. Het sterk bezette toernooi kent niet één, maar meerdere favorieten. Deze krant ontleedt in de aanloop naar de openingswedstrijd dagelijks een van de grootste kanshebbers. Vandaag deel 5: Argentinië.

De kracht

Messi. Messi. Messi. Messi. Verder nog iets? Langs welke meetlat je het elftal ook legt, er is maar één man die het kan en moet doen. Dit WK wordt waarschijnlijk zijn laatste kans om die ene nog ontbrekende hoofdprijs aan zijn totale oeuvre toe te voegen. Vier jaar geleden kwam de sterspeler van FC Barcelona al heel dicht bij de wereldtitel, maar Duitsland was in de finale net te sterk. Alle ballen op Messi (30) dus in Rusland.



De achilleshiel

Dat de reservekeeper van Manchester United de eerste keus is onder de lat, is veelzeggend. Als die doelman (Sergio Romero, ex-AZ) ook nog eens ontbreekt op dit WK vanwege een knieblessure, dan geeft dat wel aan hoe dun de spoeling is. Franco Armani, de 31-jarige goalie van River Plate, moet de toch al wankele defensie van de Argentijnen gaan leiden. Dat belooft weinig goeds.

Op wie moeten we letten?

Is er überhaupt nog wel leven naast Lionel Messi in dit Argentijnse team? Jazeker. In de oneindige schaduw van de superster loopt Sergio Agüero. En laten we eerlijk zijn, die kan ook wel iets. Als iedereen zich focust op Messi, zoekt de 30-jarige spits van Premier League-kampioen Manchester City ergens zijn positie op het veld om af te drukken. Agüero is dan even genadeloos als doeltreffend.

Het meesterbrein

Op zijn 57ste geldt Jorge Sampaoli nog altijd als de grote belofte van het trainersgilde. Hij liet Chili swingen als een Braziliaanse samba, waardoor de hele wereld in hem de grote vernieuwer zag. ,,Ik zie voetbal op een andere manier'', zegt hij zelf. Als bondscoach van zijn vaderland Argentinië heeft hij het een stuk zwaarder. Naast Messi hebben de Argentijnen een meesterstuk van Sampaoli nodig.