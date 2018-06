WK-favorieten: Frankrijk heeft eenvoudigweg alles

Normaal gesproken zou je zeggen: Hugo Lloris, een prima doelman, niets mis mee. Maar lijkt het alleen zo of zit de sleet er een beetje op bij de 31-jarige goalie van Tottenham? De foutenlast bij Lloris is toegenomen, niet alleen bij de Spurs maar ook in de Franse ploeg, waar met het wegvallen van de geblesseerde centrumverdediger Laurent Koscielny het hoe dan ook even zoeken is naar de juiste afstemming.