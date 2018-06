Wereldkampioen in actie tegen 'Chucky'

Volledig scherm SCHEINFELD, GERMANY - JUNE 13: (EDITORS NOTE: Image has been digitally enhanced.) A customized home jersey for the world cup match of Germany against Mexico is seen during a visit of the Adidas production site on June 13, 2018 in Scheinfeld, Germany. (Photo by Hans-Martin Issler/Getty Images for Adidas) © Getty Images for Adidas

Joachim Löw.

De wereldkampioen komt om 17.00 uur voor het eerst in actie. Duitsland neemt het dan op tegen Mexico. Een voorbeschouwing.

Naar wie moeten we kijken? Duitsland is met name sterk door het collectief. Desondanks is er met onder anderen Thomas Müller, Mesut Özil en Toni Kroos ook voldoende individuele kwaliteit aanwezig. Maar de Nederlandse aandacht gaat natuurlijk ook uit naar Hirving Lozano. De Mexicaanse PSV'er debuteert op een WK. In Eindhoven zullen ze de prestaties van Chucky nauwlettend in de gaten houden. Het is namelijk niet uit te sluiten dat clubs met een grote zak geld aan zullen kloppen deze zomer.

Volledig scherm Hirving Lozano. © Getty Images Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Ja, en als we de statistieken van die wedstrijden moeten geloven, zal Duitsland wederom zegevieren. Op een WK troffen Duitsland en Mexico drie keer (1978, 1986, 1998) en alle keren won Duitsland. Sterker nog, de eerste keer in 1978 dienden de Duitsers Mexico hun grootste WK-nederlaag ooit toe: 6-0. In totaal stonden de twee landen elf keer tegenover elkaar. Mexico won slechts één keer.

Wie is de favoriet? Als viervoudig én regerend wereldkampioen is Duitsland uiteraard favoriet. De Duitsers wonnen maar liefst de laatste zeven openingswedstrijden op een WK. Dat niet alleen. Duitsland is ook het land met de meeste wedstrijden (106) én goals (224) op een WK. Daarnaast plaatsen de Duitsers zich vrijwel altijd voor de kwartfinale. De laatste keer dat dit mislukte, was in 1938. De enige hoop die Mexico heeft, is de statistiek van regerend wereldkampioen. Drie (Frankrijk, Italië en Spanje) van de vier laatste wereldkampioenen werden al in de groepsfase uitgeschakeld.

Kunnen we spektakel verwachten? Jazeker. Een stuntje van Mexicaanse zijde is niet geheel uitgesloten. De Mexicanen wonnen in het verleden zes keer van een regerend wereldkampioen. Vandaag weer?

Verder nog iets opvallends? Rafael Márquez staat voor een evenaring van een record. De 39-jarige verdediger kan namelijk voor de vijfde keer op rij uitkomen op een WK. Dat record is in handen van landgenoot Antonio Carbajal (1950-1966) en de Duitse Lothar Matthäus (1982-1998). Met zijn 39 jaar en 124 dagen kan Márquez de op drie na oudste speler op een WK worden na Roger Milla, Angel Labruna en Stanley Matthews.