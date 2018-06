Wat u moet weten over Groep B: Spanje, Portugal, Marokko en Iran

Ja! Hier is al veel meer voorpret te beleven. Bij elk land in deze poule is er wel een goede reden te bedenken om uit te kijken naar de wedstrijden. Laten we maar beginnen met Marokko. Na twintig jaar eindelijk weer eens aanwezig op een WK. De verwachtingen in Marokko zelf zijn hoog, gigantisch hoog. Bondscoach Hervé Renard heeft namelijk een hecht collectief gesmeed dat nu moet presteren voor het oog van de wereld. Uitkijken is het natuurlijk vooral naar de Marokkaanse spelers die in Nederland zijn geboren. De broertjes Amrabat, Ziyech, El Ahmadi en Boussoufa.

Er zijn meer Nederlandse links in deze groep. De eredivisiespelers Alireza Jahanbakhsh (AZ) en Reza Ghoochannejhad (Heerenveen) moeten Iran trots maken in deze enorm zware poule. Zwaar ja, want ook naar Europees kampioen Portugal en Spanje is het uitkijken. Het reservaat topspelers van Spanje raakt nooit op. En kan Andrés Iniesta acht jaar na zijn beslissende doelpunt in de WK-finale wéér beslissend zijn tijdens zijn afscheidstournee? En dan Portugal nog. Gearriveerd in Rusland met de status van Europees kampioen, maar op WK’s hebben de Portugezen geen indrukwekkend palmares. Cristiano Ronaldo en zijn teamgenoten hebben na het succes van twee jaar geleden in Frankrijk echter wel vertrouwen dat het ook op een WK kan lukken. Met de talentvolle vleugelspelers Gonçalo Guedes (21, Valencia) en Bernardo Silva (23, Manchester City) heeft Portugal bovendien twee grote talenten in de ploeg.