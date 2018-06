Wat nu? 'Speel in op eergevoel van topspelers'

Huub Stevens, oud-trainer van onder meer PSV, HSV en Schalke 04, moet lachen als hij het nieuws hoort. ,,Dat zijn taferelen die je verwacht in Zuid-Amerikaanse of Afrikaanse landen. Maar niet bij een gerenommeerd voetballand als Spanje. Ongelofelijk. Het WK is begonnen, zullen we maar zeggen.’’



Fernando Hierro, technisch directeur van de Spaanse bond, moet nu als interim-bondscoach de boel redden. Maar hoe doe je dat? Stevens werkte in Duitsland als interim-trainer bij VfB Stuttgart. ,,Dit is natuurlijk een compleet andere situatie, maar ik zou inspelen op het eergevoel van de topspelers. Het is duidelijk dat dit onrust oplevert in de selectie. Dus moet je het als trainer bagatelliseren. Zo van: jullie zijn toch de spelers met die volle prijzenkast?’’