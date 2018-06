Wat je moet weten over Groep D: Argentinië, IJsland, Kroatië en Nigeria

De grote blikvanger in poule D is natuurlijk het Argentinië van Lionel Messi. De sterspeler is inmiddels 30 jaar en misschien is dit wel zijn laatste mogelijkheid om een WK naar zijn hand te zetten en die ene, ontbrekende prijs aan zijn ongekende palmares toe te voegen. Er zitten wat haken en ogen aan het elftal van de vicewereldkampioen, denk aan doelman Franco Armani (31) tussen de palen en een verdediging die niet tot de absolute wereldtop behoort. Maar het feit dat dit bijna een alles-of-niets-toernooi voor Messi wordt, maakt Argentinië op voorhand al één van de meest interessante teams van dit toernooi.



De Argentijnen lijken op papier ook zeker van één van de twee tickets voor de achtste finales. Daarachter wordt het spannend, met IJsland, Kroatië en Nigeria. Met name de Kroaten beschikken over een onderbelicht elftal. Nooit hoor je dat land tussen de outsiders, maar wat als zij vleugels krijgen? Met Mario Mandzukic, Ivan Rakitic, Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovacic en Dejan Lovren staat er een elftal met een voldoende kwaliteit om te pieken.