Voor Messi en Ronaldo bleven ook zij zonder wereldbeker

Ferenc Puskas

Won net als Cristiano Ronaldo drie keer de Europa Cup I (later Champions League) met Real Madrid, maar mocht de Jules Rimet-beker nooit kussen. Was er op het WK van 1954 wel heel dichtbij. De 'Voetballende Majoor' zette in de finale tegen West-Duitsland zijn Hongarije op voorsprong en zag Czibor al in de achtste minuut de 2-0 maken, maar de Duitsers kwamen in wat later ‘Het Wonder van Bern’ werd terug tot 2-3. Ferenc Puskas vluchtte in 1956 gedurende de Hongaarse opstand naar Spanje en werd door de FIFA voor 18 maanden geschorst. In 1962 werd de tot Spanjaard genaturaliseerde ‘Pancho’ met Spanje al in de eerste ronde van het WK in Chili uitgeschakeld.

Volledig scherm Ferenc Puskas schudt voor de WK-finale de hand van Fritz Walter. © EPA

Eusebio

Engeland won dan wel het WK van 1966, maar de beste speler van het toernooi was zonder twijfel: Eusebio da Silva Ferreira. Hij was de eerste Afrikaanse voetballer die furore maakte op een WK. Eusebio was namelijk geboren in Mozambique, een voormalig kolonie van Portugal. De legendarische aanvaller maakte negen doelpunten in zes WK-duels voor Portugal, dat toen voor het eerst mee deed aan het WK. In de halve finale tegen Engeland kwam zijn doelpunt in de 82ste minuut te laat: 2-1. ‘De Zwarte Parel’ verliet huilend Wembley. Daarna kreeg hij nooit meer een kans op de wereldtitel omdat Portugal zich in zijn tijd niet meer voor het WK kon kwalificeren.

Volledig scherm Eusebio ziet de Russische keeper Lev Yashin zijn doelpoging onschadelijk maken. © AP

Johan Cruijff

Samen met de 'Magische Magyaren' van Puskas, wordt internationaal gezien het Oranje van 1974 gezien als de beste ploeg die nooit het WK heeft gewonnen. Onder Rinus Michels, die het Totaalvoetbal introduceerde, bereikte het Nederlands elftal de finale in Duitsland. De wereld maakte ook kennis met de Cruijff-beweging. Hij liet de Zweedse verdediger Jan Olsson letterlijk duizelen door de bal met rechts achter zijn standbeen te kappen. Cruijff was drie keer doeltreffend op het WK. Zo maakte hij een schitterende volley tegen Brazilië. Maar in de finale tegen West-Duitsland stak Cruijff niet in topvorm. Na de vroege benutte penalty van Johan Neeskens, namen de Duitsers via Breitner en Müller nog voor de rust de voorsprong. In de tweede helft kon Cruijff het verschil niet maken. Vier jaar later trok hij zich vlak voor het WK in Argentinië terug. Naar later bleek niet vanwege het zwemincident tijdens het WK van 1974, maar vanwege een kidnappoging. Zonder Cruijff werd Oranje tweede tegen – opnieuw – het gastland.

Volledig scherm Johan Cruijf moet de bal laten aan Franz Beckenbauer. © EPA

Zico

Zijn bijnaam was niet voor niets ‘De Witte Pelé.’ Zico wordt gezien als één van de beste Braziliaanse voetballers aller tijden. Hoewel Brazilië liefst vijf keer wereldkampioen werd, mocht Zico nooit de wereldbeker kussen. Wel scoorde hij 52 keer in 72 interlands en speelde op het WK van 1978, 1982 en 1986. Vooral in 1982 speelde Brazilië aanvallend, oogstrelend voetbal met Zico als creatief middelpunt. In de tweede poulefase werden de Brazilianen echter uitgeschakeld door een gebrekkige defensie en door de scoringsdrift van Paolo Rossi, die drie keer scoorde.

Volledig scherm Zico (midden) scoort op het WK van 1982 tegen Argentinië. © AP

Marco van Basten

Moest bij de openingswedstrijd van het EK’88 John Bosman voor zich dulden, maar tegen Engeland scoorde Marco van Basten drie keer. 'San Marco' leidde Oranje naar de historische Europese titel. En misschien belangrijker: in de halve finale werd afgerekend met aartsvijand Duitsland. Met de winnende goal van Van Basten. Het WK van 1990 werd echter een fiasco voor Oranje en Van Basten. Zonder een duel te winnen werd de Europees kampioen in de achtste finale door de latere wereldkampioen Duitsland uitgeschakeld. Een slepende enkelblessure zorgde ervoor dat Van Basten niet mee ging naar het WK van 1994. Een jaar later kondigde hij onder toeziend oog van een huilende Fabio Capello in een vol San Siro zijn afscheid aan.