Universitair docent voorspelt Brazilië als WK-winnaar: 'Betrouwbaarder dan octopus Paul'

Brazilië wint in de finale van Duitsland en wordt wereldkampioen, België strandt in de kwartfinales. Dat is de voorspelling van econoom Martin van Tuijl, op basis van statistische analyses en gegevens van bookmakers. ,,Ik loop van Tilburg naar Moskou als Rusland het WK wint”, zegt Van Tuijl.

Volledig scherm Martin van Tuijl © AD Universitair docent Martin van Tuijl van de Tilburg University zegt het met een kwinkslag: ,,Ik ben betrouwbaarder dan Paul de Octopus, maar minder precies dan het CPB.” Daarmee verwijst hij naar het WK van 2010 waarin menig voetballiefhebber in de ban was van de voorspellingen van de octopus, die over een speciale gave bleek te beschikken. Anno 2018 gaat de kansberekening er serieuzer aan toe met behulp van duizenden statistische modellen. Van Tuijl voorspelt het verloop van WK’s op die manier sinds 2014, nadat hij zich opwond over de werkwijze van Goldman Sachs (GS). De machtigste zakenbank van Wall Street gebruikt kunstmatige intelligentie om 200.000 modellen los te laten op alle gegevens van teams en spelers. Dat kost veel tijd en geld, Van Tuijl was binnen drie dagen klaar. ,,Goldman Sachs gebruikt gegevens vanaf de jaren ’60. Ik heb laatst de WK-finale van 1962 vergeleken met die van 2014, maar dat zijn totaal andere sporten”, stelt Van Tuijl.

Beter dan Goldman Sachs

Hij baseert zich zelf op de WK’s vanaf 1998, ook al omdat er vanaf dat WK 32 teams deelnemen. En in die periode legden de Champions League en de Premier League de basis voor het huidige moderne voetbal. Van Tuijl gebruikt verder gegevens van bookmakers en komt daarmee tot dezelfde finale als Goldman Sachs: Brazilië – Duitsland met de Zuid-Amerikanen als winnaar. In 2014 was hij zelfs nauwkeuriger dan de Amerikaanse bank: Van Tuijl had elf ploegen in de achtste finales goed ‘gegokt’, GS had er negen. In de kwartfinale was de verhouding 8-4 in het voordeel van Van Tuijl, in de halve finale 3-3 en in de finale hadden zowel GS als Van Tuijl de verliezend finalist (Argentinië) goed.

Wandeltocht naar Rusland

De econoom heeft wel een aantal afwegingen gemaakt in zijn berekeningen. Zo heeft hij ‘de vloek van de titelhouder’ en het thuisvoordeel van Rusland geschrapt. ,,Als ik die laatste optie mee had genomen, was Rusland wereldkampioen geworden. Dat lijkt me niet erg waarschijnlijk, ze staan nog 15 plekken onder Panama op de FIFA-ranking. Als dat toch gebeurt, loop ik naar Rusland”, zegt Van Tuijl met een grijns. Ook België gaat het niet redden. Van Tuijl verwacht niet dat de ploeg van Roberto Martinez één van de grote teams weet te verslaan. Op het afgelopen EK waren de Belgen euforisch na een zege op Hongarije, maar werden ze in de volgende ronde uitgeschakeld door Wales.

Vloek van de derde plek

Tot slot heeft Van Tuijl ook dé verklaring over waarom Nederland afwezig is op het huidige WK. Het blijkt de vloek van de ‘derde plek’ te zijn. In het verleden blijken ploegen die op het voorgaande WK als derde eindigden, zich opvallend vaak niet te hebben geplaatst voor het volgende WK. Het overkwam Zweden na derde plaatsen in 1950 en 1994, Frankrijk na 1958 en 1986, Portugal na 1966, Turkije na 2002 en Nederland na 2014. Of we in 2022 weer een kans maken? Van Tuijl weet het nog niet. Hij hoopt in ieder geval voor nu mensen op weg te helpen naar een succesvolle WK-pool.

De voorspelling van Van Tuijl:

Achtste finales:

Uruguay – Portugal

Frankrijk – Kroatië

Spanje – Rusland

Argentinië – Denemarken

Brazilië – Mexico

België - Polen

Duitsland – Zwitserland

Colombia – Engeland

Kwartfinales:

Uruguay – Frankrijk

Brazilië – België

Spanje – Argentinië

Duitsland – Engeland

Halve finales:

Frankrijk – Brazilie

Spanje – Duitsland

Derde/vierde plaats:

Frankrijk – Spanje (Frankrijk wint)