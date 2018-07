Twitter 'huilt' om weggestuurde Kroaat

Niet met een historische WK-medaille en eeuwige roem, maar als de man die het op historische wijze in rook op zag gaan. Zo gaat Kroatië-spits Nikola Kalinic na dit toernooi de boeken in.

,,Ik wil je voorstellen aan Nikola Kalinic", begint een Twitteraar zijn verhaal. ,,Hij kwam naar het WK als een speler van de Kroatische selectie. Hij is een getalenteerde spits. Hij vertikte het om in te vallen tegen Nigeria en werd naar huis gestuurd. Don't be like Nikola Kalinic."

Kalinic (30) zei last te hebben van zijn rug, iets wat hij volgens de Kroatische bondschoach Zlatko Dalic ook al had opgevoerd als reden om niet te willen invallen in de oefeninterland kort voor de mondiale eindronde tegen Brazilië. ,,Nikola zei dat hij er niet klaar voor was. Ik heb dat geaccepteerd'', zei Dalic in een verklaring op de website van de bond. Nog dezelfde dag verliet de spits het Kroatische kamp.

Hoe het met Kalinic is na zijn wegzenden weet eigenlijk niemand. Gisteren liet hij pas weer van zich horen met een foto op Instagram. Bij een potje poolbiljard met AC Milan-ploeggenoot Hakan Calhanoglu kan er alweer een voorzichtig lachje van af.



Hoe dan ook, wees niet als Nikola Kalinic.



De WK-finale tussen Kroatië en Frankrijk is vanmiddag in een liveblog bij ons te volgen.

Een foto die is geplaatst door Nikola Kalinic (@nikolakalinic) op 13 Jul 2018 om 4:29 PDT