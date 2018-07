Trotse wereldkampioen gehuldigd in Parijs

Fotoserie: Groots onthaal voor Kroatische WK-helden in Zagreb

18:34 De Kroatische selectie is weer thuis na het zo succesvol verlopen WK in Rusland, waar ze de beste prestatie ooit neerzetten. Kroatië eindigde als tweede na de met 4-2 verloren WK-finale tegen Frankrijk in Moskou. Honderdduizenden fans kwamen vanmiddag samen in hoofdstad Zagreb om de selectie te bedanken voor een mooie maand.