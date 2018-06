Troost-Ekong: We waren zo dichtbij, dit doet veel pijn

Fotoserie Maradona viert eigen feestje bij belangrijk duel Argentinië

20:34 Argentinië speelt vanavond het uiterst belangrijke duel met Nigeria. Inzet is een plek in de volgende ronde van het WK. De Argentijnse superster Diego Maradona vermaakt zich opperbest. Of het nou met een Nigeriaanse fan is of met een vlag van zichzelf, 'Pluisje' vindt het geweldig.