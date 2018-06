Topscorer Lukaku baalt niet van wissel: 'Wat last van mijn enkel'

België viel zo goed aan tegen Tunesië dat het nog veel vaker kon scoren. Lukaku was voor rust wel twee keer koelbloedig. Met vier treffers leidt hij nu met Cristiano Ronaldo het klassement voor topscorers op het WK. ,,Het gaat mij vooral om dat ik mijn ploeg kan helpen. Alles gaat er nu in, lijkt wel. Maar ik word ook goed aangespeeld", bleef de spits van Manchester United bescheiden.

Lukaku had waarschijnlijk vaker doel getroffen als zijn bondscoach Roberto Martínez hem niet na een uurtje naar de kant had gehaald. ,,Maar ik had ook een beetje last van een enkel", zei de spits. ,,Daar moeten we met de medische staf even naar kijken."