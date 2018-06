Tite: Neymar niet 100 procent fit

Neymar miste de laatste drie maanden van het seizoen bij Paris Saint-Germain vanwege een breukje in zijn voet. ,,Hij is nog niet 100 procent fit'', zei Tite in de Rostov Arena, waar de 'Seleção' morgenavond het WK begint tegen Zwitserland.



De duurste voetballer ter wereld maakte onlangs in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Kroatië als invaller zijn rentree en bekroonde zijn terugkeer direct met een doelpunt. In de laatste oefeninterland voor het WK tegen Oostenrijk kwam hij als basiskracht ook tot scoren. ,,Hij gaat de goede kant op. Zijn sprintvermogen is fenomenaal, wat dat betreft heeft hij niets ingeleverd'', zei Tite. ,,Hij zal tijdens het toernooi steeds beter worden.''



Brazilië heeft in Rusland maar één doel: voor de zesde keer wereldkampioen worden. ,,Het gaat allemaal om dat ene doel'', zegt linksback Marcelo van Real Madrid. ,,Met Gods hulp zullen we dat halen.''