Stel je favoriete WK-elftal samen

Van Basten wuift kritiek over meeting met Poetin weg

15:38 Marco van Basten kan zich niet vinden in de kritiek die is losgekomen over zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. ,,Ik help hem niet. Ik heb alleen over voetbal met hem gesproken. Over niets anders’’, aldus Van Basten tegen persbureau AP.