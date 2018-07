Spaanse pers treurt na uitschakeling: 'Einde van een generatie'

Spanje werd Europees kampioen in 2008 en 2012 en won tussendoor het WK 2010, maar de laatste drie eindtoernooien zijn geëindigd in een grote teleurstelling. Op het WK 2014 werd Spanje als regerend wereldkampioen al in de poulefase uitgeschakeld, op het EK 2016 volgde een uitschakeling in de achtste finale tegen Italië en nu was de achtste finale opnieuw het eindstation voor La Roja . De kritiek op de Spaanse spelers en de Spaanse voetbalbond is niet mals, maar de toonaangevende sportkrant Marca uit Madrid zoekt de schuld ook bij Real Madrid. De winnaar van de Champions League legde in de week voor het WK de Spaanse bondscoach Julen Lopetegui vast, terwijl hij kort daarvoor nog zijn contract bij de Spaanse bond had verlengd. Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, voelde zich genoodzaakt om Lopetegui twee dagen voor het WK te ontslaan en schoof technisch directeur Fernando Hierro door naar de functie van bondscoach. ,,Florentino Pérez, Julen Lopetegui en Luis Rubiales; jullie worden allemaal vriendelijk bedankt."

'Voetbal in slow-motion'

Toch krijgen ook de spelers er flink van langs. Er is veel kritiek op het eindeloze en trage rondspelen van de bal zonder enig doel. Tegen Rusland speelden de spelers van Spanje de bal liefst 770 keer naar elkaar, een nieuw WK-record. ,,Voetbal in slow-motion," schrijft Marca. ,,Toen de penaltyserie begon was het team al uitgeblust en gebroken. Ze beschikten niet over de mentale kracht om zich op te laden voor die loterij." Diario AS, de andere grote sportkrant uit Madrid, trekt een duidelijke conclusie op de cover: 'Het einde van een tijdperk.' Andrés Iniesta bevestigde kort na de wedstrijd al zijn afscheid als Spaans international en de verwachting is dat ook Gerard Piqué een punt achter zijn interlandloopbaan zal zetten. ,,De harde realiteit is dat we niet gemist zullen worden op het WK. We hebben geen wedstrijd echt goed gespeeld. We hadden wel de bal, maar speelden vaak slaapverwekkend wandelvoetbal."