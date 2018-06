Scoort Luis Suarez in zijn 100ste interland?

Wie is de favoriet? Simpel, Uruguay. Het won de eerste wedstrijd van het WK van Egypte, terwijl de Saoedies er 5 om de oren kregen in het openingsduel met Rusland. Het land wacht al 24 jaar op een WK-overwinning, de laatste zege was in 1994 op België (1-0). Behalve 3 spelers uit de Spaanse competitie, telt de selectie alleen tamelijk onbekende namen uit eigen land. Het internationale Uruguayaanse gezelschap is op papier veel sterker en ervarener.

De ploeg van bondscoach Oscar Tabarez verloor dit kalenderjaar nog geen wedstrijd. Sterker, het kreeg niet één goal tegen. En dat terwijl het laatste schot op doel van Saoedi-Arabië in WK-verband dateert van 12 jaar geleden. Want tegen Rusland kwamen de aanvallers er niet aan te pas.



Kunnen we spektakel verwachten? De verdediging van Saoedi-Arabië maakte tegen de Russen geen degelijke indruk, mild uitgedrukt. Het duo Suarez-Cavani moet daar ook een paar gaten in kunnen schieten, zou je denken. In die zin kan het spectaculair worden, of het spannend is weer een ander verhaal.