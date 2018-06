'NOS heeft zoveel reclametijd verkocht, dat voor analyse 30 tellen over blijft'

De video­scheids werkt, maar tóch wringt het

10:52 Tijdens dit WK is de ‘VAR’ een ingeburgerde term geworden. Gisteren nog kreeg Zweden een penalty van de videoscheids-rechter. Zijn aanwezigheid leidt tot discussie. Een zegen of een vloek? ,,Het systeem is de toekomst, de uitvoering moet beter.’’