Nog geen zin in het WK? Na het zien van deze foto's wel

Hierro: We gaan vechten voor de wereldti­tel

13 juni Fernando Hierro, de in allerijl aangestelde interim-bondscoach van Spanje, heeft maar één doel en dat is in Rusland wereldkampioen voetbal worden. Dat zei hij op een persbijeenkomst in Krasnodar na een bewogen dag, waarop Julen Lopetegui werd ontslagen als bondscoach.