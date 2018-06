Niemand verwacht tegen Frankrijk iets van Australië

Naar wie moeten we kijken? Het wordt interessant om te zien wat Paul Pogba dit toernooi laat zien. Twee jaar geleden was hij de jonge ster in een Franse ploeg die bijna de Europese titel pakte, en voorbestemd leek tot grootse daden. Maar in de jaren die volgden stokte de ontwikkeling van de middenvelder en belandde hij zelfs op de bank bij Manchester United. Voorlopig ruimt bondscoach Deschamps bij het Franse team nog steeds een plekje voor hem in. Maar de concurrentie is moordend. De vraag is meer dan ooit: lost Paul Pogba zijn grote belofte in?



Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Ja, en van de vier onderlinge duels wist Australië er één te winnen. Clayton Zane zorgde in 2001 voor de winnende goal in de Confederations Cup. De laatste ontmoeting verliep een stuk beroerder voor de Aussies. Frankrijk won een oefenwedstrijd in het Parc des Princes met 6-0.