Martinez tempert zorgen om Hazard

,,Eden is in orde. Hij heeft een trap gekregen, niet meer dan dat'', zei de Spaanse trainer. Hazard toonde tegen Costa Rica aan dat het met zijn vorm wel goed zit. De spelmaker van Chelsea was bij vlagen ongrijpbaar en had een aandeel in alle doelpunten van de Belgen. ,,Ik heb genoten van zijn prestatie. Hij ziet er fris, fit en scherp uit'', zei Martinez. ,,Hij was majestueus.''



Voor België begint het WK volgende week maandag in Sotsji tegen Panama. Tunesië en Engeland zijn de andere tegenstanders in de groep.