Lozano nu tien miljoen meer waard? 'Ben je gek'

Op de website transfermarkt.de, waar de waarde van zo’n beetje alle profspelers ter wereld wordt bijgehouden, staat Lozano voor 25 miljoen euro in de boeken. ,,Dat lijkt me wel erg veel’’, zegt Ploegsma. ,,Hij heeft afgelopen jaar goede doelpunten gemaakt, maar ook een periode een aardige dip gehad. Ik schatte hem voor het WK in op 15 miljoen. Dat zal nu 20 zijn.’’



PSV nam Lozano een jaar geleden voor tien miljoen euro over van het Mexicaanse Pachuca. Hoeveel winst de club op hem kan maken, zal afhangen van de rest van het WK. Ploegsma: ,,Het blijft gokken. De hele wereld heeft Duitsland – Mexico gezien. Voor die jongen is dit een mooie opsteker. Doet-ie het nog een keer, dan zal het wel bingo zijn. Het is afwachten, hij heeft in ieder geval zijn naam waar gemaakt.’’