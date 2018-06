Lozano en Mexico kunnen niet imponeren tegen Schotland

In het Estadio Azteca in Mexico-Stad werd het 1-0 door een doelpunt van Giovani dos Santos in de dertiende minuut. PSV-aanvaller Hirving Lozano stond aan de aftrap bij de Mexicanen.



De 22-jarige vleugelspeler werd na 73 minuten aan de kant gehaald door de Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio. Jesús Manuel Corona, die in het verleden uitkwam voor FC Twente en nu bij FC Porto speelt, was zijn vervanger.



Mexico speelt in aanloop naar het WK nog een oefenduel. Op 9 juni wacht in Brøndy Denemarken, waarna de Mexicanen afreizen naar Rusland.



Daar is Mexico ingedeeld in groep F, net als titelverdediger Duitsland, Zuid-Korea en Zweden.