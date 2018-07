LIVE: Kuipers fluit gastland, Ronaldo laat weinig los over toekomst

Na twee krakers in de achtste finales gisteren, kunnen de liefhebbers hun hart vandaag ophalen met twee volledig Europese duels. Met speciale aandacht voor die duels volgen we in dit liveblog tot in de late uurtjes allerlei randzaken, leuke weetjes en cijfers uit Rusland. • 16.00 uur : Spanje - Rusland • 20.00 uur : Kroatië - Denemarken

Ronaldo laat toekomst open

Cristiano Ronaldo wilde na de uitschakeling van Portugal door Uruguay op het WK voetbal in Rusland niet ingaan op zijn toekomst als international. ,,Dit is niet het moment om over de toekomst te praten van de spelers en de trainer'', was zijn afgemeten reactie na de nederlaag (1-2) in de achtste finales. ,,Maar de Portugese supporters kunnen er zeker van zijn dat deze selectie een van de beste ter wereld zal blijven. We hebben een jonge en ambitieuze ploeg.''

De 33-jarige Ronaldo is de absolute sterspeler van Portugal. Hij begon het WK met een hattrick tegen Spanje (3-3) en was daarna ook beslissend tegen Marokko (1-0). De Portugees heeft net als de Braziliaan Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose op vier WK's gescoord, maar hij deed dat wel allemaal in groepswedstrijden. Bondscoach Fernando Santos liet wel meteen weten dat hij hoopt dat Ronaldo doorgaat als international. ,,We hebben veel jonge spelers en dan is het belangrijk om de aanvoerder binnenboord te houden.''

Ronaldo.

Messi en Ronaldo op het vliegtuig

De achtste finale was voor zowel Lionel Messi (4-3 nederlaag tegen Frankrijk) als Cristiano Ronaldo (2-1 nederlaag tegen Uruguay) het eindstation op dit WK. Voor Messi was het zijn snelste uitschakeling op een WK ooit; in 2006 en 2010 bereikte hij met zijn land de kwartfinale en vier jaar geleden haalde hij de finale.



Ronaldo hoopte na het EK twee jaar geleden nu ook het WK te winnen met Portugal. Op eerdere WK's ging Ronaldo er alleen vier jaar geleden eerder uit. Toen overleefde hij met Portugal de groepsfase niet. In 2010 was de achtste finale al eens het eindstadion en in 2006 (zijn eerste WK) haalde hij de halve eindstrijd.

Messi en Ronaldo: op naar huis.

Spanje grote uitdaging voor gastland Rusland

Rusland wacht vanmiddag een grote uitdaging met in de achtste finale Spanje als tegenstander, de wereldkampioen van 2010. Bij winst kan het toernooi voor het gastland amper nog kapot, nadat in de groepsfase twee van de drie wedstrijden werden gewonnen. Dat was al boven verwachting.



Spanje won tot nu toe pas één duel, van Iran (1-0). Tegen Portugal (3-3) en Marokko (2-2) werd gelijkgespeeld. De ontmoeting vindt plaats in Moskou.



De tweede achtste finale gaat in Nizjni Novgorod tussen Kroatië en Denemarken. Vooral de Kroaten maken tot dusverre indruk met drie opeenvolgende zeges in de groepsfase. Met name die op Argentinië (3-0) sprak tot de verbeelding. Spelmaker Luka Modric lijkt uit te kunnen groeien tot één van de beste spelers van het toernooi.

Isco (l) en Golovin.

'Wij twijfelen niet aan David'

David de Gea (27) werd vijf van de laatste zes seizoenen gekozen tot de beste doelman van de Premier League. Onder de lat bij Spanje, dat morgen Rusland treft, is hij opeens een heel andere keeper. Bondscoach Fernando Hierro bleef het ook in de aanloop naar het duel met de Russen voor zijn keeper opnemen. ,,Wij twijfelen niet aan David'', zei Hierro stellig.



Kuipers fluit duel om 16.00 uur

Scheidsrechter Björn Kuipers fluit om 16.00 uur zijn derde duel van dit WK. Hij heeft de leiding over het duel in de achtste finales tussen gastland Rusland en Spanje, de WK-winnaar van 2010. Kuipers floot eerder dit WK de wedstrijden tussen Egypte en Uruguay en Brazilië en Costa Rica.

Kuipers in discussie met Neymar.

Ruim twee miljoen kijkers zien aftocht Ronaldo

Ruim 2,3 miljoen mensen hebben zaterdagavond gezien hoe het Portugal van Cristiano Ronaldo naar huis werd gestuurd door Uruguay, in de achtste finales van het WK. Het duel, dat eindigde in 2-1, was het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.



