Leidt Luka Modric Kroatië ook voorbij Denemarken?

VoorbeschouwingKroatië staat pas voor de tweede keer in de knock-outfase van het WK. Toch worden de Kroaten als outsider voor de wereldtitel gezien. Om de kwartfinale te bereiken moeten ze vanavond eerst afrekenen met Denemarken, dat lastig te verslaan is.

Door Yorick Groeneweg

Naar wie moeten we kijken?

Kroatië heeft met Dejan Lovren van Liverpool en Mario Mandzukic van Juventus zowel achterin als voorin spelers uit de Europese top, daartussen loopt wereldklasse. Middenvelder Luka Modric van Real Madrid geeft het spel van de Kroaten vorm. Onder zijn aanvoering werd in de groepsfase niet alleen Argentinië met 3-0 vernederd, ook van Nigeria en IJsland werd gewonnen. In aanloop naar de achtste finale komt bondscoach Zlatko Dalic superlatieven tekort om zijn sterspeler te beschrijven. Dalic: ,,Als Modric speelt, maakt hij de anderen beter. Spelers hebben meer vertrouwen in zichzelf als hij op het veld staat.”

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Zeker. Op het EK in 1996 won Kroatië met 3-0 van de Denen na doelpunten van Davor Suker (2) en Zvonimir Boban. In 1997 werd het in een WK-kwalificatieduel 1-1 in Split, later wonnen de Denen met 2-1 in Kopenhagen. De meest recente ontmoeting was in 2004. In de vriendschappelijke wedstrijd was Kroatië weer beter, in de Deense hoofdstad werd het 1-2.

Wie is de favoriet?

Kroatië is een outsider voor de titel, hoewel dit elftal nog in de schaduw staat van het team dat bij de eerste WK-deelname in 1998 derde werd. Het is pas de tweede keer dat de Kroaten op het WK de knock-outfase haalden. Waarschijnlijk is het voor Modric (32), maar ook Barcelona-middenvelder Ivan Rakitic (30) en Mandzukic (32), de laatste kans. Denemarken won in de groepsfase moeizaam van Peru en kon ook tegen Australië (1-1) en Frankrijk (0-0) niet imponeren. Dat is anders dan met 3-0 van Argentinië winnen. Vlak Denemarken echter niet uit, want ze zijn al achttien duels ongeslagen.

Kunnen we spektakel verwachten?

Reken er maar niet op. De bondscoach van Denemarken gaat niet voor de schoonheidsprijs. ,,Het is niet altijd mogelijk om mooi te voetballen. We spelen voor een goed resultaat, het is niet noodzakelijk om te vermaken”, sprak Age Hareide eerder deze week op de persconferentie. De Noor, zelf een voormalige verdediger, zal zijn ploeg vanavond in Nizjni Novgorod wapenen tegen de Kroatische klasse.

Verder nog iets opvallends?

Hij is het creatieve brein, maar ook de motor van Denemarken. Niemand liep dit WK in de groepsfase meer dan Christian Eriksen. De aanvallende middenvelder legde, verdeeld over drie wedstrijden, 36 kilometer af. De voormalige Ajacied miste in Rusland ook nog geen minuut.

