Laatste achtste finale belooft spektakel, maar hoe goed zijn de Engelsen?

VoorbeschouwingOp voorhand is het misschien wel de achtste finale waarvan het meeste spektakel verwacht mag worden: Engeland-Colombia, om 20.00 uur in Moskou. Het is de eerste echte test voor de Engelsen, in de 'makkelijke' helft van het schema. Een voorbeschouwing.

Op wie moeten we letten?

De liefhebber keek in de poulewedstrijden likkebaardend naar de techniek en brille van Juan Quintero. Zeker in de tweede wedstrijd tegen Polen, toen hij samenspeelde met James Rodriguez, schilderde hij de ballen de ruimte in. Quintero was niet meteen de speler waarvan een glansrol verwacht werd op het WK. Sowieso is James Rodriguez de ster van de Colombianen, maar het lag vooral ook aan Quintero zelf. Zijn overdaad aan talent kwam er tot nu toe niet echt uit. Bij Porto slaagde hij er niet in door te breken, en daarom ging hij terug naar Zuid-Amerika, naar River Plate. Na drie WK-wedstrijden staan de clubs voor hem in de rij, naar het schijnt. Zelfs Real Madrid wordt genoemd. Als hij tegen de dynamische Engelsen overeind blijft, zal het vertrouwen in zijn kunnen alleen maar toenemen.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Ja, en dat verleden zal de Colombianen weinig vertrouwen inboezemen. Ze wonnen nooit, in de vijf keer dat ze de Engelsen troffen. Twee keer werd het gelijk. In 1998 won Engeland op het WK met 2-0 van Colombia door doelpunten van Anderton en Beckham.

Wie is de favoriet?

Volgens de wedkantoren Engeland. Het is echter moeilijk in te schatten hoe goed The Red Lions nou echt zijn. Want in hoeverre kun je iets opmaken uit een 6-1 zege op Panama, of uit een nederlaag met een B-team tegen België? Colombia moest in de poule wél met de billen bloot. Een ongelukkige nederlaag tegen Japan werd weggepoetst met zeges op Polen en Senegal. Colombia heeft de smaak te pakken, maar vreest wel voor de fysieke gesteldheid van sterspeler James.

Enquete poll Wie bereikt de kwartfinale? Engeland

Colombia Wie bereikt de kwartfinale? Engeland (47%)

Colombia (53%)

Kunnen we spektakel verwachten?

Jazeker. Beide teams spelen geen verstoppertje en spelen op hun eigen manier leuk, aanvallend voetbal. Beide hebben ook een aantal publiekslievelingen binnen de gelederen. Harry Kane scoort altijd en overal, bewijst hij ook in Rusland, en kan zijn eerste plaats op de topscorerslijst meer gestalte geven. Colombia heeft echter twee slagers achterin staan, in de personen van Kane's ploeggenoot Davinson Sánchez en Yerry Mina. Voor de doelpunten moeten James, Quintero, Cuadrado en de sluwe spits Falcao zorgen. Bij Engeland is de hoop naast Kane gevestigd op Raheem Sterling, van wie meer verwacht wordt dan hij in de eerste wedstrijden liet zien.

Verder nog iets opvallends?