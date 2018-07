Kuipers in actie als vierde official in halve finale

Door de 'bijrol' van Kuipers in de halve finales zou hij nog steeds in de race kunnen zijn voor een hoofdrol in de WK-finale of de strijd om het brons. De vraag is echter of de FIFA bij de zekere Europese eindstrijd een arbiter uit Europa wil aanstellen. Ook de mogelijke plaatsing van België voor de finale, als buurland van Nederland, zou de kansen voor Kuipers wellicht verkleinen. Feit is dat het Nederlandse arbitrageteam tot dusver een prima indruk heeft gemaakt bij het WK in Rusland.