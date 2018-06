Kane snapt niets van door FIFA opgegeven gewicht

,,De jongens kwamen gistermiddag naar me toe en zeiden dat mijn gewicht op 98 kilo is gezet. Ik weet niet of ze het al veranderd hebben, maar ik weeg zeker geen 98 kilo. Ik weeg normaal 89 tot 90 kilo. We wegen bijna dagelijks’’, aldus Kane tegen The Independent.



Volgens de FIFA komt de informatie van de nationale bonden, maar de FA zegt dat Kane slechts 89 weegt. Mogelijk gaat het om een tikfout: eerst de 9 aangetikt en daarna de 8. Op de website van zijn club Tottenham Hotspur staat dat de 1 meter 88 lange spits 85,5 kilo weegt. Op de site van de Premier League hebben ze het over 86 kilo.



Kane zegt helemaal fit te zijn na enkele blessures bij Tottenham Hotspur. ,,Ik voel me echt goed. De trainingen zijn heel intensief. Iedereen vecht voor zijn plaats en dat komt ten goede aan onze fitheid.''