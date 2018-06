Kan Mexico tegen Zuid-Korea stunt een vervolg geven?

Door Yorick Groeneweg



Naar wie moeten we kijken? Hirving Lozano. De snelle aanvaller van PSV maakte tegen Duitsland het verschil. Zijn enige schot op doel leverde het winnende doelpunt op. Zo bezorgde hij ‘El Tri’ een fantastische start. ‘Chucky’ had geen last van zenuwen voor zijn eerste WK-wedstrijd. ,,De trainer (Juan Carlos Osorio, red.) zei ons om tegen Duitsland zonder angst te spelen en moed te tonen”, zei Lozano in aanloop naar wedstrijd tegen de Koreanen. ,,Ik denk dat dat cruciaal was om druk van onze schouders te nemen, het was duidelijk te zien in onze prestaties op het veld.”



Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Op het WK troffen ze elkaar eenmaal, in 1998 in Frankrijk was Mexico met 3-1 te sterk voor Zuid-Korea. In totaal hebben beide landen elkaar twaalf keer ontmoet. Zes keer wonnen de Midden-Amerikanen, het eindigde twee keer gelijk en vier keer waren de Aziaten de betere. De laatste wedstrijd was in 2014, toen won Mexico afgetekend met 4-0.



Wie is de favoriet? In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar alles wijst er toch op dat Mexico vanmiddag gaat winnen. De laatste zes keer zaten ze op het WK steeds bij de laatste zestien. Na de overwinning op Duitsland kan plaatsing voor de knock-outfase dit toernooi eigenlijk al niet meer misgaan. Vlak Zuid-Korea echter niet uit. Ze zijn er al voor het negende opeenvolgende WK bij en hebben met Son Heung-Min van Tottenham Hotspur weer een topspeler.